Tunisie : Enfin, un changement des conditions météorologiques, des pluies attendues ce vendredi

Enfin, un changement des conditions météorologiques semble poindre à l’horizon.

Ce vendredi 20 Octobre sera marqué par un temps partiellement à densément nuageux l’après-midi, sur les hauteurs Ouest, avec des pluies éparses et orageuses, lesquelles concerneront, localement la nuit, le Nord-Est.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussières. La mer est très agitée.

Les températures restent plus ou moins élevées. Les maximales sont comprises entre 27 et 32° au Nord et sur les hauteurs, elles varieront entre 33 et 38° dans le reste des régions.

