Tunisie : Enfin un peu de fraîcheur, les températures renouent avec les normales saisonnières

Enfin le rafraichissement tant attendu, après un épisode caniculaire qui n’a fait que trop durer, où les températures passaient d’un record à un autre.

Les conditions météorologiques de ce mercredi 26 juillet sont marquées par le retour des températures aux moyennes saisonnières.

Les maximales seront comprises entre 30 et 36° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières. Elles varieront entre 36 et 41° dans le reste des régions, atteignant les 45° au Sud-Ouest, et à l’extrême Sud, avec l’apparition du sirocco.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes, la mer est agitée à très agitée.

L’INM prévoit, dans son premier bulletin de ce matin, la formation d’orages l’après-midi, au Centre-Ouest, ils seront accompagnés de pluies éparses, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités.

Le reste des régions sera marqué par des nuages passagers.

Gnetnews