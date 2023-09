Tunisie : Ennahdha appelle à la libération de Mondher Ounissi, et condamne l’arrestation de Harouni

Le mouvement Ennahdha appelle à la libération de son vice-président, Mondher Ounissi, « arrêté hier par les autorités sécuritaires, et conduit vers une destination inconnue, alors qu’il était au volant de sa voiture ».

Il exprime, dans un communiqué rendu public la nuit d’hier, « toute sa solidarité avec Ounissi, après la campagne tendancieuse l’ayant visé au cours la précédente période, pour salir le mouvement et ses dirigeants ».

Ennahdha condamne, par ailleurs, l’arrestation du président de son conseil consultatif, Abdelkarim Harouni.

« Les autorités sécuritaires ont arrêté l’ancien ministre, et président de Majless el-Choura, Abdelkarim Harouni, après l’avoir assigné à résidence depuis samedi dernier », souligne-t-il, appelant « à faire valoir la suprématie de la loi, et à respecter les droits de personnes et des formations politiques à l’activité et à la libre expression ».

Gnetnews