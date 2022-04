Tunisie : Ennahdha dénonce « les accusations fallacieuses contre les députés, atteignant la peine capitale »

Ennahdha condamne « les procès politiques de députés ayant exercé leur droit et devoir, conformément à la constitution et à la loi ».

Le mouvement dénonce « les tentatives des autorités d’instrumentaliser la magistrature après la dissolution de ses institutions, et son utilisation pour liquider les opposants politiques, et fustige les pressions exercées par la ministre de la Justice sur les magistrats, pour condamner les députés ».

Dans un communiqué paru hier, lundi, suite à « la démarche du pouvoir de juger Rached Ghannouchi, et des députés, en les traduisant devant le tribunal, à l’issue de la plénière parlementaire du 30 Mars 2022, et les accusations fallacieuses qui leur sont adressées, atteignant la peine capitale », Ennahdha « rejette la dissolution du parlement, étant une violation criante de la constitution ».

« La plénière du 30 Mars est légale et légitime conformément à l’article 80 de la constitution, qui prévoit le maintien de l’Assemblée en état de réunion permanente, et en empêche la dissolution », souligne-t-il.

Le mouvement rappelle que « le démantèlement des institutions démocratiques de l’Etat et la consécration du pouvoir personnel absolu ont isolé notre pays, lui ont fermé les portes de la coopération avec les pays et institutions internationales, en ont exacerbé la crise financière et économique, et aggravé le chômage, la pauvreté, la cherté et l’incapacité à assurer de nombreux produits de base ».

Ennahdha appelle les forces politiques et civiles « à resserrer les rangs face au procès des députés, et tous les procès politiques ».

Gnetnews