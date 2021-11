Tunisie : Enquête du pôle antiterroriste sur « les appels à s’attaquer aux tribunaux le 17 décembre sous prétexte d’assainir la justice »

Le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a ouvert une enquête au sujet des « appels à s’attaquer aux tribunaux le 17 décembre 2021, d’incitation à s’attaquer aux sièges de tribunaux, et d’appel à se rassembler, à la même date, devant le Conseil supérieur de la Magistrature », sous prétexte de ce qu’ils qualifient « l’assainissement de la justice », indique le bureau d’information du tribunal de première instance de Tunis.

Le juge d’instruction a ordonné, sur la base de ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, à l’instar de la page Sayeb Salah « سيّب صالح« , et Tunisiens originaux , « توانسة أوريجنال » « de mener les réquisitions techniques nécessaires, pour déterminer celui qui se tient derrière ces appels incitatifs, et révéler l’identité des personnes à qui appartiennent les comptes facebook en question, et leurs administrateurs », ajoute ce communiqué repris par la TAP.

L’enquête porte sur « l’incitation, par quelque moyen que ce soit, au meurtre, aux coups et blessures, à la violence, à l’atteinte aux biens publics et privés, aux ressources vitales, à l’infrastructure, aux services publics, l’incitation à la haine, à la rancœur entre races, religions et confessions, agression dont le but est de changer le caractère de l’Etat, et inciter les habitants à s’attaquer les uns aux autres, par les armes, et semer le trouble, le meurtre et l’extorsion sur le territoire tunisien », selon la même source.

Gnetnews