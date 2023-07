Tunisie : Entrée en exploitation de l’échangeur de la ligne D du RFR

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a donné le coup d’envoi hier, mardi 25 juillet, au gouvernorat de la Manouba, de l’entrée en exploitation de l’un des deux échangeurs de la ligne D du RFR, celui reliant la route nationale n’o 07, et la route des travailleurs dans le gouvernorat de la Manouba dans les deux sens.

Ce nouvel ouvrage est ainsi opérationnel après 04 ans de travaux, moyennant un coût de 15 millions de dinars.

Il est l’un des composantes du projet RFR, et vise à en sécuriser le parcours, et à éliminer les intersections entre la voie ferrée et la route.

Le ministre s’est enquis de l’état d’avancement du projet dans cette région qui outre, les deux échangeurs, compte des stations pour les passagers dont les travaux se sont terminés.

Le projet est, par ailleurs, constitué de 04 passages aériens pour piétons, dont deux sont équipes d’escalateurs.

Majidi a, également, pris connaissance des travaux liés aux équipements, lesquels comptent la voie ferrée et ses annexes, avec le renouvellement de la ligne ferroviaire Tunis – Gharidmaou, et la gare des marchandises et de stockage des céréales à la gare de la Manouba.

Le ministre a eu, dans la foulée, une séance de travail au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur, des membres de l’Assemblée pour la Manouba, et des représentants des pouvoirs régionaux et la délégation l’accompagnant…où il a souligné l’importance du transport ferroviaire en matière de mise en application des axes de la stratégie du secteur du transport et de la logistique à l’horizon de 2040, lié à la promotion du système du transport en commun, ainsi qu’aux objectifs des politiques nationales de mobilité urbaine.

Gnetnews