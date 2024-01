Tunisie : Entrée en exploitation d’un pont et d’un passage sous-terrain de la ligne D du RFR

Dans le cadre du suivi de l’état d’avancement des travaux de la ligne, D, du réseau ferroviaire rapide (RFR) reliant Tunis à la région, el-Gobaâ (gouvernorat de la Manouba), le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a donné, hier lundi 22 janvier, le coup d’envoi de l’entrée en exploitation du pont destiné au trafic automobile reliant la cité des orangers (La Manouba), et la route nationale n’o 7 au centre-ville de la Manouba, en présence, notamment, du gouverneur de la région, et des membres de l’Assemblée.

Le coup d’envoi a été aussi donné au passage sous-terrain des voitures à la station Er-Raoudha, relevant de la même ligne.

Le pont reliant la cité des orangers, la route nationale n’o 7 et le centre ville de la Manouba s’étend sur une longueur de 280 mètres, et est d’une largeur de 15 mètres. Il comprend un passage piéton moyennant un coup de 9.4 millions de dinars, et est le dernier et troisième pont dont la réalisation est programmée tout au long de cette ligne.

Le passage sous-terrain dont le coût total est de 8.6 millions de dinars, entre la région Khaznadar-Bardo, celle de Saïda el-Manoubia et Tunis est d’une longueur de 176 mètres, et une largeur de 8.25 mètres dans les deux sens.

C’est le premier passage sous-terrain inauguré sur un total de quatre passages programmés tout au long de la ligne.

Le ministre a expliqué que la réalisation de ces édifices, lesquels sont aussi constitués de systèmes de transfert des eaux, de la barrière protectrice du parcours des trains des deux côtés, outre la réalisation de 13 passages piétons aériens dans les gares et à l’extérieur, s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la voie ferrée et son parcours, à travers l’élimination des croisements, ce qui préserve les vies et les biens.

La ligne D s’étend sur un trajet de 12.2 Km, et partage avec la Ligne E une distance de 2.3 Km, jusqu’à la station de Saïda Mnaoubia. Cette ligne est, actuellement, prolongée de 1.5 Km pour permettre aux habitants d’el-Gobaâ – Oued Ellil d’emprunter le train, devenant ainsi de 13.7 Km de long.

Gnetnews