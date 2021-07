Tunisie : Entrée en vigueur ce 1er juillet des nouvelles mesures pour maîtriser le Coronavirus, respectons-les pour essuyer les larmes et sauver des vies

Ce jeudi 1er juillet 2021, marque l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions décidées par l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, pour freiner le rouleau compresseur de la pandémie du Covid-19. Les Tunisiens sont tenus de faire appel à leur sens de responsabilité et leur côté minimaliste, pour daigner passer un été sobre, en restant tout simplement chez eux ; en s’éloignant autant que faire se peut les uns des autres ; et en mettant entre parenthèse, toute forme d’activité festive spécifique à pareille période.

Dès aujourd’hui, le couvre-feu débute à 20 h sur l’ensemble du territoire national ; les arrivants en Tunisie, toutes destinations de provenance confondues, devront présenter un test RT-PCR négatif, les effectifs au sein des institutions publiques et privées devront être réduits au maximum (le gouvernement a fixé un seuil d’un tiers), les déplacements de et vers le Grand-Tunis sont proscrits, sauf pour les cas urgents, avec la poursuite des dispositions inhérentes au confinement général et confinement ciblé décrétés dans les gouvernorats et les délégations où le taux d’incidence du virus dépasse les 400 cas sur 100 000 habitants…Une période de deux à trois semaines (selon les mesures) sous le signe du self-control et des contraintes, avec l’obligation la plus stricte pour tout un chacun de se conformer aux mesures de prévention les plus élémentaires : port du masque, distanciation physique, et hygiène des mains.

Le gouvernement promet, cette fois-ci, d’appliquer ces mesures avec la plus grande fermeté, afin qu’elles ne soient pas vaines, et qu’elles puissent donner des résultats probants. En effet, les Tunisiens n’ont pas montré, jusque-là, une grande discipline, il n’y a qu’à voir le nombre de véhicules qui circulent après l’heure du couvre-feu pour s’en rendre compte.

Il y a péril en la demeure !

Entre-temps, les milieux médicaux et scientifiques multiplient les alertes et les avertissements, il y a péril en la demeure, ne cessent-ils de répéter en chœur. D’aucuns ne désespèrent pas à réclamer un confinement général, unique solution à même de tirer vers le bas les courbes des contaminations et des décès, qui sont en ascension fulgurante.

Des appels qui attirent, notamment l’attention, sur l’état d’extrême difficulté du dispositif de santé, et la détresse des blouses blanches.

Les cadres médicaux et paramédicaux sont fatigués, épuisés, et à bout de forces. Leur quotidien est fait de larmes et de tristesse, face à des contions de travail, souvent spartiates, des vies ravies par plusieurs dizaines au quotidien, et des malades, qui arrivent dans un état grave et des complications, obligés d’attendre leur tour dans des hôpitaux et cliniques saturés.

Un confinement général reste, à l’heure qu’il est, inenvisageable, vu la difficile situation socioéconomique du pays…mais ce qui est vrai aujourd’hui pourrait ne plus l’être demain, tellement cette épidémie est imprévisible, et ce virus pernicieux nargue la Tunisie et le monde entier, en s’obstinant à imposer son agenda aux Etats et aux gouvernement, à travers ses mutations à l’infini aussi graves les unes, que les autres.

