Tunisie : Entretien Ben Rejeb/ Winterton autour de l’amélioration des conditions d’accès des produits tunisiens au marché britannique

L’amélioration des conditions d’accès des produits tunisiens au marché britannique a été au centre, ce vendredi 12 Mai, d’une rencontre entre la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et l’ambassadrice de Grande-Bretagne en Tunisie, Helen Winterton.

Il était, par ailleurs, question de l’évolution des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, et du développement de l’accord de partenariat entre les deux pays, soit pour ce qui est du commerce des produits agricoles, de l’industrie ou des services.

Les deux parties ont évoqué l’importance d’opter pour les nouveaux principes de commerce international, notamment pour ce qui de l’économie verte, et du développement durable, ce qui permet d’exploiter les grandes potentialités en vue de consolider la coopération économique et commerciale. Outre l’instauration d’un coopération financière et technique dans le domaine commercial pour améliorer le positionnement des produits tunisiens sur le marché britannique.

Gnetnews