Tunisie: Envoi d’une caravane d’aide mÃ©dicale et humanitaire Ã  la Palestine

Tunisie: Envoi d’une caravane d’aide médicale et humanitaire à la Palestine

Ce mardi 10 octobre 2023, en conformité avec les directives du président de la République, Kaïs Saïed, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a dirigé une séance de travail au siège du ministère. L’objectif était de préparer l’envoi d’une caravane d’aide sanitaire et humanitaire au peuple palestinien.

La réunion a réuni des représentants des structures du ministère ainsi que plusieurs responsables régionaux de la santé. Le ministre de la Santé a réitéré le soutien absolu de la Tunisie à la cause palestinienne et son engagement constant envers le peuple palestinien. Il a souligné l’impératif de mobiliser toutes les ressources matérielles, logistiques et humaines disponibles pour soutenir le peuple palestinien face à la situation sanitaire et humanitaire actuelle.

La session a mis l’accent sur le renforcement de la préparation et de la coordination entre toutes les parties prenantes, y compris l’autorité officielle et l’organisation du Croissant-Rouge tunisien. L’objectif est d’accélérer l’envoi d’aide, en mobilisant des équipes médicales spécialisées, des médicaments, des fournitures médicales et des dons de sang au profit du peuple palestinien.

Gnetnews