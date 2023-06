Tunisie : Etablissement des listes des bÃ©nÃ©ficiaires pour la remise des logements sociaux dans 04 gouvernorats

Tunisie : Etablissement des listes des bénéficiaires pour la remise des logements sociaux dans 04 gouvernorats

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat enchaîne les réunions autour de l’établissement des listes des bénéficiaires des logements sociaux, à travers les différentes régions du pays.

Une séance de travail a eu lieu hier, sur l’élaboration des listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux dans les gouvernorats de Kairouan, Béjà, Monastir et Ben Arous, en présence des gouverneurs concernés et des responsables régionaux et centraux.

La réunion a porté sur les moyens d’accélérer le parachèvement des procédures, et d’établir les listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux dans différentes délégations des gouvernorats en question.

La ministre de l’Equipement a appelé effecteur le constats, les enquêtes sociales requises ainsi que tous les recoupements possibles, via des équipes de travail issues des commissions régionales créées à cet effet, afin de permettre l’établissement desdites listes, dans les délais les plus proches, en vertu du décret n’o 1224 du 10 août 2012.

Les gouverneurs et le délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Béja ont présente un aperçu sur l’état d’avancement des procédures et l’établissement des listes définitives, ainsi que les dates de dépôt de ces dossiers au ministère, affirmant leur détermination à réunir les conditions de remise de ces habitations à leurs futurs propriétaires dans les délais les plus proches.

Sarra Zaafrani Zenzeri a appelé « à s’en tenir aux engagements et délais convenus et à opter pour la transparence et l’équité, afin qu’aucun logement ne soit remis à celui qu’il ne le mérite pas ».

Gnetnews