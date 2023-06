Tunisie : Etablissement en cours des listes dÃ©finitives pour la remise des logements sociaux Ã  Nabeul et au Kef

Tunisie : Etablissement en cours des listes définitives pour la remise des logements sociaux à Nabeul et au Kef

L’état d’avancement des procédures en vue de l’élaboration des listes définitives des bénéficiaires des logements sociaux dans les différentes délégations des gouvernorats de Nabeul et du Kef, a été, au centre d’une séance de travail, tenue hier mercredi au ministère l’Equipement et de l’Habitat.

La gouverneure de Nabeul, et le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat du Kef ont présenté l’état d’avancement des constats de terrain et des enquêtes sociales nécessaires, pour établir les listes définitives, et fixer les dates de leur remise au ministère, indique celui-ci dans un communiqué.

La ministre a appelé les différentes parties à conjuguer leurs efforts, pour accélérer la remise de ces habitations à leurs propriétaires dans les régions concernées dans les délais les plus proches.

Elle les a exhortés à s’en tenir aux « principes de transparence et d’équité », lors des opérations de constat, avant d’établir les listes préliminaires et de les afficher au siège des gouvernorats, ainsi que lors de la réception des oppositions, et les a appelés à s’en tenir aux engagements et délais convenus.

Les réunions s’enchaînent, cette dernière période, au ministère de l’Equipement, pour accélérer la remise de ces logements dans différents gouvernorats.

Gnetnews