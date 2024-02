Tunisie : Etat d’avancement des projets E-Visa, E-Consulat et autres services numériques à l’examen au ministère des AE

L’état d’avancement des projets de numérisation des visas et des services consulaires en ligne a été au centre d’une séance de travail vendredi 16 sous la coprésidence, du ministres des Technologies de la Communication,Nizar ben Néji, du Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, en présence de représentants de la présidence du gouvernement, ainsi que des mlinistères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances et du Tourisme.

L’avancement du Projet « E-Visa » a été passé en revue, il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national pour la Tunisie numérique visant à simplifier les procédures, à réduire les délais de traitement des demandes de visa et à faciliter leur attribution aux étrangers arrivant en Tunisie, ce qui contribuerait à renforcer la position de la Tunisie au niveau mondial en tant que destination touristique, d’étude et d’investissement.

La réunion a planché sur l’examen de l’avancement de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets et programmes numériques, s’agissant du projet du système d’information des services consulaire, « E-Consulat », le portail « Services Administratifs à l’Étranger » et le projet de connexion du siège du Ministère des Affaires Étrangères, avec les missions diplomatiques et consulaires, moyennant un réseau de communication spécial.

Il a été convenu d’accélérer la mise en œuvre de ces projets pour améliorer la qualité des services fournis aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger et développer des méthodes de travail à travers l’utilisation accrue des technologies numériques pour mettre en place une administration moderne, efficace et transparente.