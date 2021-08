Tunisie/ EU 4 Youth : 30 millions de dinars alloués à des projets destinés à la jeunesse

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’intégration professionnelle annonce l’octroi par l’Union européenne de 30 millions de dinars (9 millions d’euros) dans le cadre du projet EU Neighbours South, EU 4 Youth.

Ces fonds sont alloués à des projets visant la consolidation de la place de la jeunesse en matière de conception et de mise en exécution des politiques publiques, sur le double plan national et local.

EU 4 Youth est un projet financé par l’Union européenne, et mis en exécution par le centre international de développement local et de bonne gouvernance.

Lors d’une séance de travail, tenue hier après-midi, mercredi 18 août 2021 sous la présidence de la ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Insertion professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, il a été décidé d’élaborer une feuille de route et un plan d’action, conformément aux priorités, en vue de la réalisation desdits projets au cours de la prochaine période.

Il a été, également, convenu d’entamer la réalisation de projets visant à réduire les retombées économiques et sociales de la crise du Coronavirus sur les jeunes, en œuvrant à créer des opportunités d’emploi et de développement, et de consolider l’insertion économique de la jeunesse.

La primauté sera donnée, en termes de ces projets aux régions intérieures et aux régions frontalières marginalisées, selon une base de données et une carte de priorités.

Gnetnews