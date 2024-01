Tunisie : L’exonération des taxes douanières au profit des blessés des opérations terroristes examinées à la fondation Fida

Une séance de travail a eu lieu hier, mardi 23 janvier, à la fondation « Fida », consacrée à l’examen des procédures liées à l’application des dispositions des articles n’o 13 et 27 du décret-loi n’o 20 de l’année 2022, portant exonération des taxes douanières à l’importation d’un véhicule équipé à cet effet.

L’exonération des impôts s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des blessés des opérations terroristes, blessés de la révolution et les ayants droits des martyrs, en tenant compte de la spécificité de leur situation, et en les faisant bénéficier de tous les droits et incitations mentionnés dans les textes de loi qui leur sont destinés.

Le représentant de la direction générale de la douane a souligné que l’application du décret-loi, et l’institution de telles incitations financières requièrent la nécessité d’élaborer des textes réglementaires, tenant compte de la situation spécifique des bénéficiaires et de la nature de leur atteinte, en fixant les procédures, avec précision.

Après discussion, il a été décidé de :

*Commencer l’élaboration d’un texte d’application dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de cette réunion, en tenant compte de la nature des bénéficiaires, et en tâchant de simplifier les procédures administratives à leur profit, au moment de sa conception et de son élaboration ;

*Impliquer les différents intervenants en relation, notamment les ministères du Transport et du Commerce, dans les différentes étapes de l’élaboration du projet de texte.

Ont été présents à cette séance de travail des représentants des ministères des Finances, des Affaires sociales, de la banque centrale de Tunisie, et de la direction générale de la douane.

