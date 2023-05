Tunisie : Exportation de 70 mille tonnes de phosphate vers les marchés européens et asiatiques

La Tunisie est parvenue, depuis le début de l’année en cours, à exporter 70 mille tonnes de phosphate commercial, vers plusieurs marchés internationaux, européens et asiatiques notamment, ce qui augure de la poursuite de la relance des ventes tunisiennes vers l’étranger, après leur interruption pendant une période de dix ans consécutifs.

Cette embellie a connu ses débuts en 2022, lorsque la compagnie, phosphate Gafsa, a procédé à la commercialisation de 90 mille tonnes de phosphate vers les marchés européens et asiatiques.

Dans une déclaration à la TAP, le chef du département de l’information de la CPG, Ali Houachi, a indiqué que la compagnie s’apprête ces jours-ci, à exporter une cargaison de 40 mille tonnes de phosphate commercial vers des clients en Indonésie, un pays vers lequel les ventes de la Tunisie ont été interrompues depuis 2010, du fait de la chute de la production nationale du phosphate commercial, en accordant la priorité en matière de commercialisation, aux clients locaux, parmi les fabricants des engrais chimiques.

Une délégation indonésienne, rassemblant des responsables d’un groupe de sociétés spécialisé dans l’importation et la transformation de phosphate, s’est rendue en visite au gouvernorat de Gafsa, la semaine dernière, et a eu de nombreuses rencontres avec des responsables régionaux, ainsi que des responsables de la CPG, en vue de discuter la reprise des relations commerciales entre la Tunisie et l’Indonésie, dans le domaine du phosphate et des engrais.

Dans le but de tirer profit de l’accroissement de la demande mondiale de phosphate et la hausse de ses prix, l’accent continue à être mis, cette année, sur la relance des exportations tunisiennes en la matière, selon la même source.

La CPG a mis en place un programme au titre de 2023, visant l’exportation de pas moins de 450 mille tonnes de phosphate commercial, vers les fabricants d’engrais dans les secteurs public et privé en Europe et en Asie.

