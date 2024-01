Tunisie : Extension en vue de l’aÃ©roport Tunis Carthage, pour aller de pair avec l’Ã©volution du trafic aÃ©rien

Tunisie : Extension en vue de l’aéroport Tunis Carthage, pour aller de pair avec l’évolution du trafic aérien

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, a présidé hier, jeudi 11 janvier 2024, une séance de travail consacrée à l’examen du projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage, en présence du Président-Directeur Général de l’Office de l’aviation civile et des aéroports, ainsi que des responsables du ministère et de l’OACA.

L’extension de l’aéroport de Tunis-Carthage s’inscrit dans le cadre du programme de développement de l’infrastructure des aéroports, a souligné le ministre, affirmant la nécessité d’opter pour des choix techniques pour la réalisation de ce projet, en cohérence avec la vision du ministère du Transport, à court et moyen terme. Celle-ci tient compte de l’évolution du trafic du aérien, du développement de la qualité des prestations rendues, et de la consolidation des exigences de sécurité, tout en allant de pair avec le développement urbain de la capitale, et en prenant en considération les aspects architecturaux et environnementaux.

Le ministre a exhorté les parties concernées à accélérer la finalisation des procédures requises, en vue de réaliser ce projet dans les délais les plus proches, et aux meilleurs standards.

