Tunisie : Face au rebond épidémique, les régions montent en ligne dans la lutte anti-Covid !

Face au rebond de l’épidémie du Coronavirus en cet été 2022, alimenté par les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5, les régions montent en ligne dans la la lutte, en agissant sur deux leviers : Le dépistage et la vaccination. Des équipes sanitaires sont allées vers les gens sur la plage, au marché, voire au festival, pour les inciter à se faire vacciner, ou à renforcer leur immunité en se faisant inoculer la dose de rappel.

Les autorités sanitaires centrales suivent, elles, l’évolution de la situation avec prudence, avec trois mots d’ordre : intensifier la vaccination, appliquer les protocoles sanitaires et renforcer la surveillance au niveau des passages frontaliers.

Des campagnes de dépistage et de vaccination contre le Covid-19 sont organisées, notamment le week-end, dans plusieurs régions de Tunisie.

La direction régionale de la santé de Mahdia a organisé hier, dimanche 17 juillet 2022, une caravane sanitaire multidisciplinaire, dans l’ensemble des plages du gouvernorat : Mahdia Corniche, Rajiche, Salakta, Chebba, et Mellouch, en coordination avec les corps médical et paramédical bénévole, l’association de promotion de la santé de base, le Croissant rouge tunisien et les scouts tunisiens.

L’équipe médicale a assuré différentes consultations, et prestations sanitaires, ayant englobé le dépistage du Covid-19, la vaccination, l’administration de la dose de rappel, ainsi que le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle.

La direction régionale de la santé de Tozeur a organisé en collaboration avec le groupement de santé de base de la région samedi 16 juillet une campagne de vaccination et de dépistage contre le Covid-19 au marché hebdomadaire de Tozeur-ville.

La campagne a incité les citoyens à se faire dépister contre le Coronavirus, et à se faire vacciner ou à recevoir la dose de rappel.

Surveillance au niveau des passages frontaliers

La direction régionale de la santé de Nabeul a organisé le mercredi 13 juillet, avec le démarrage du festival international de Hammamet, une campagne de vaccination à l’espace du festival, laquelle se poursuivra tout au long de cet événement culturel de premier plan.

Les festivaliers ont été incités à se faire vacciner contre le covid-19 s’ils ne l’ont pas fait, ou à se faire inoculer la dose de rappel.

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, avait présidé vendredi 15 juillet, la réunion périodique de suivi de l’évolution de la situation épidémiologique locale et internationale, liée au Covid-19.

La réunion a examiné les indicateurs de la situation épidémique en Tunisie et dans le monde.

Le ministre a appelé à traduire dans les faits, la stratégie du ministère visant à rapprocher et à intensifier la vaccination.

Il a été, par ailleurs, question d’assurer une application stricte des protocoles sanitaires, et à renforcer le suivi et la surveillance au niveau des points de passage frontaliers.

Gnetnews