Tunisie : Fekih appelle Ã  Rome Ã  un traitement positif par les pays d’origine des demandes de retour volontaire des migrants

Tunisie : Fekih appelle à Rome à un traitement positif par les pays d’origine des demandes de retour volontaire des migrants

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a appelé hier, jeudi 02 Mai, à Rome, à la nécessité d’unifier les efforts, et de renforcer les mécanismes de l’action conjointe, en vue de faire face au fléau de l’émigration irrégulière.

Los d’une réunion de coordination de haut niveau, avec ses homologues italien, Matteo Piantedosi, algérien, Brahim Mourad, et libyen, Imed Mustapha Trabelsi, le ministre de l’Intérieur a souligné l’adhésion de la Tunisie depuis des années dans la lutte contre ce fléau, à travers l’approbation du protocole de lutte contre le trafic des migrants, et l’adoption d’une loi organique portant interdiction et lutte contre la traite des personnes.

Le ministre a préconisé un règlement radical de la question migratoire à travers une approche de développement, intégral et à long terme, sur la base du partenariat, et de la solidarité, et s’appuyant sur les principes des droits de l’homme à travers le lancement de projets conjoints. Le ministre a formulé une série de recommandations consistant à :

*Accélérer le parachèvement des procédures pour le démarrage des travaux de la commission mixte de contrôle du retour volontaire, avec la préparation de la Tunisie à y participer dans les délais les plus proches ;

*Travailler conjointement en vue d’inciter les pays d’origine à traiter, positivement, les demandes de retour volontaire de leurs ressortissants, parmi les migrants irréguliers, en coopération avec les organisations internationales ;

*Aider à adopter des mesures appropriées en matière de lutte contre la migration irrégulière, dans les pays d’origine, de transit et d’accueil, à travers la consolidation des mécanismes de sécurisation des frontières terrestres et maritimes, en tenant compte des législations en vigueur ;

*Renforcer l’échange des informations autour des réseaux de migration irrégulière, de traite des personnes, et de falsification des documents de voyage ; avec la contribution des pays européens par les équipements nécessaires ;

*œuvrer à parvenir à l’équilibre entre la lutte contre la migration irrégulière, et la consolidation de la migration régulière et organisée, et garantir la liberté de circulation légitime des personnes ;

*Renforcer les investissements dans les pays sud-méditerranéens, créer des opportunités du travail, et de vie décente, ce qui contribue à fixer les habitants sur leurs terres.

Gnetnews