Tunisie : Fekih et Piantedosi décident d’échanger les informations pour dévoiler les réseaux impliqués dans la migration des subsahariens

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est entretenu hier, jeudi 31 août, avec son homologue italien, Piantedosi Matteo.

Les deux parties ont passé en revue « les réalités et perspectives des relations de coopération et de partenariat entre les deux ministères de l’Intérieur, notamment dans les domaines migratoire, et de crime organisé », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les deux ministres se sont dits résolus « à raffermir leurs relations et à les hisser au plus haut niveau, ce qui reflète la profondeur et l’ancienneté des relations historiques entre les deux pays ».

Il a été question aussi « des efforts menés des deux côtés en vue de consolider les capacités des unités sécuritaires tunisiennes, dans la lutte contre les réseaux actifs dans le domaine de la traite des personnes, et de l’organisation des traversées de migration irrégulière.

Les deux ministres se sont mis d’accord à poursuivre l’échange d’informations à ce sujet, en vue de dévoiler les parties impliquées en matière d’expédition des migrants subsahariens de l’Afrique subsaharienne et du Sahel vers la Tunisie, afin d’en faciliter le transit vers l’espace européen.

Gnetnews