Tunisie : Fermeture provisoire du poste frontalier de Meloula, à cause du feu de forêt

La commission régionale de prévention des catastrophes, et d’organisation des secours a décidé une fermeture provisoire du passage frontalier de Meloula, en guise de mesure préventive, en déplaçant le transit des passagers au poste frontalier de Babouche (délégation de Aïd Drahem).

Cette mesure intervient suite à l’élargissement de la sphère de l’incendie qui s’est déclenché le soir de mardi, dans la forêt de Meloula à la délégation de Tabarka, (gouvernorat de Jendouba), indique la commission dans un communiqué rendu public hier soir.

Les équipes de la protection civile poursuivent leurs efforts pour maîtriser les flammes.

Elles sont appuyées par les équipes de la direction générale des forêts, l’armée de l’air, la garde et sécurité nationales, le croissant rouge et autres parties prenantes.

Le gouverneur de Jendouba, le Directeur Général de l’Office national de la protection civile, et autres responsables ont effectué des visites de terrain, pour examiner la situation, s’arrêter aux difficultés, et parvenir aux solutions susceptibles de maitriser ce gigantesque incendie dans la région Meloula, notamment avec la propagation rapide du feu, favorisée par la vague caniculaire dans le pays, et des vents violents, qui en ont empêché l’extinction.

Gnetnews