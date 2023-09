Tunisie/ filière laitière : Hachani appelle à parvenir aux meilleures solutions tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mercredi 6 septembre, à la Kasbah, une séance ministérielle consacrée à la filière laitière, en présence de Abdelmonem Belati, Kalthoum Ben Rejeb, Malek Zahi, et Sihem Boughdiri Nemsia, respectivement ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ; ministre du Commerce et du Développement des exportations ; ministre des Affaires sociales, et ministre des Finances, ainsi que de la cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Béji.

Au début de la réunion, le ministre de l’Agriculture a procédé à un état des lieux du dispositif laitier, appuyé par des chiffres en relation avec les chaines de valeur à compter des petits agriculteurs, (84 % du total des éleveurs), en arrivant au consommateur, outre la hausse des coûts face aux défis posés.

Il a, par ailleurs, expliqué la relation étroite entre le dispositif laitier et celui des aliments pour bétail.

Les discussions ont porté sur les défis du secteur. Le chef du gouvernement a recommandé davantage de coordination entre l’ensemble des intervenants pour parvenir aux meilleures solutions, tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen et préservant la pérennité de cette filière.

Gnetnews