Tunisie : Fillette piquÃ©e par les aiguilles au visage, la belle-mÃ¨re placÃ©e en dÃ©tention

Tunisie : Fillette piquée par les aiguilles au visage, la belle-mère placée en détention

Le substitut du procureur du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jabeur Ghabri, a affirmé que le parquet s’est saisi, d’une manière immédiate et urgente, de l’affaire de l’enfant de 7 ans, ayant été victime de violence, et de piqûres d’aiguilles au niveau de son visage de la part de sa belle-mère.

Le parquet a chargé une brigade spécialisée dans l’investigation dans les crimes de violence contre la femme et l’enfant, de la garde nationale de Sidi Bouzid, d’enquêter et mener ce qui est nécessaire, rapporte Mosaïque, citant la même source.

Il a ajouté que la fillette, son père, et son épouse, ainsi que nombre de témoins et le délégué de protection de l’enfance ont été convoqués ce mercredi 16 février, et les traces sur le visage de la fillette piquée par des aiguilles ont été constatées.

Toutes les parties ont été entendues, et la victime a été soumise à un examen médical.

Consulté, le parquet a ordonné de placer en détention la belle-mère pour maltraitance, et violence extrême contre un enfant, en attendant de la traduire ainsi que le PV, au parquet pour prendre les mesures légales à son sujet.

Le ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées avait, auparavant, chargé le délégué général de protection de l’enfance de se saisir, immédiatement, de cette affaire.

Gnetnews