Tunisie : Flambée des prix du poulet et de l’escalope, le ministère compte les rationaliser à l’approche du Ramadan

Dans le cadre des rencontres programmées pour assurer la stabilité de l’état de l’approvisionnement et des prix des volailles, et en prévision du Ramadan attendu dans moins de deux mois, la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, s’est réunie hier, mardi 16 janvier 2024, avec les représentants de la chambre nationale des abattoirs de volailles et des transformateurs des viandes blanches.

La ministre a souligné la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, face à la hausse des prix des viandes blanches, tout en prenant les mesures à même de préserver la pérennité et la rentabilité du secteur.

Elle a affirmé la nécessité d’assurer niveau de production requis dans les marchés, et de rationaliser les marges bénéficiaires, ce qui est garant de la stabilité de l’approvisionnement et des prix pendant la période actuelle et en prévision du Ramadan 2024.

Les représentants de la profession ont souligné leur engagement en collaboration avec le ministère à garantir la régularité de l’approvisionnement, à des prix correspondant au pouvoir d’achat, et à faire réussir les différentes échéances en termes de consommation, outre la constitution des stocks nécessaires de poulet et d’escalope de dinde, pour répondre à la demande supplémentaire en été.

Il a été question de la nécessité d’accélérer la mise en place d’une stratégie en vue de la restructuration du secteur.

Des propositions ont été passées en revue pour développer la production, relancer l’exportation, et régler les différents problèmes entravant le développement de la filière, notamment les dossiers de fourrage, de contrebande, de l’abattage anarchique…

Sur fond d’une cherté ambiante, les prix des volailles ont connu une flambée, avec des prix du Poulet prêt à cuire, PAC, compris entre 8 et 10 dinars/ Kg, et celui de l’escalope de dinde entre 15 et 17 dt/ kg.

Le ministère du Commerce annonce la poursuite des séances de travail avec les autres intervenants dans la filière, la prochaine période, dans cet effort de rationalisation.

