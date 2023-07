Tunisie : Formation au profit des enseignants autour des nouveaux modes d’apprentissage

Le ministère de l’Education indique, ce jeudi 20 juillet, que des sessions de formation ont démarré depuis le 03 juillet, pour les nouveaux enseignants dans les différents établissements régionaux de formation et de promotion de compétences.

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, et le Directeur Général du centre national de formation continue et de promotion de compétences se sont rendus, aujourd’hui même, au centre régional de formation de Tunis, pour suivre la marche de ces sessions de formation, et échanger avec les enseignants sur leurs besoins professionnels et pédagogiques.

Ces sessions se déroulent en prévision de l’année scolaire 2023/ 2024 et en vue de développer les moyens et modes d’apprentissage, en étant en phase avec les techniques modernes d’enseignement, et en vue de renforcer les acquis des apprenants.

