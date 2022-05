Tunisie/ Formation : « Fermeture immédiate et définitive » des établissements réfractaires à la loi (ministère)

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi annonce ce mardi 17 Mai 2022, « la fermeture immédiate » et définitive des établissements de formation professionnelle, ne respectant pas la réglementation en vigueur.

Le ministère qui « œuvre conjointement avec les ministères et organismes compétents, à assurer le suivi et l’encadrement des établissements de formation privé opérant conformément aux dispositions en vigueur », dit s’atteler à contrer toutes les contraventions et à sévir.

Le département dit mener cette mission, dans le cadre du « contrôle du secteur privé et conformément à la loi n’o 10 de l’année 2008, en vue de mieux organiser le secteur, de garantir la crédibilité des diplômes homologués, et de protéger les demandeurs de formation de toutes les supercheries et des opérations d’escroquerie ».

Le ministère affirme, en prélude, « suivre la propagation de la formation informelle, dans des spécialités diverses, ne respectant pas les dispositions en vigueur, régies par un cahier des charges, et n’étant pas en lien avec les besoins effectifs du marché de l’emploi, notamment en matière de formations pointues comme la santé, les spécialités médicales et paramédicales, et la médecine alternative, lesquelles sont de nature à menacer la santé du citoyen et à attenter à la crédibilité des diplômes nationaux ».

Gnetnews