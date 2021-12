Tunisie : Forte chute des températures et pluies généralisées sur l’ensemble du pays

Le jour s’est levé ce vendredi sur le ruissellement de pluies plus ou moins intenses, et un temps gris où les nuages s’amoncelant dans le ciel, sont annonciateurs de précipitations ; une météo tant attendue après une interminable sécheresse automnale, ayant lourdement affecté la saison agricole et le taux de remplissage des barrages.

Les conditions météorologiques sont marquées ce vendredi 03 décembre par une chute aigüe des températures, avec des maximales oscillant entre 10 et 15°, et ne dépassant pas les 7° sur les hauteurs, atteignant les 18° à l’extrême-sud.

Dans son premier bulletin météo, l’INM prévoit un temps purement hivernal, avec des pluies attendues au Nord, au Centre et localement au Sud-est…Les pluies seront, par moments orageuses, et intenses sur les Côtes Nord du pays, avec chute de grêle à des endroits limités.

Une chute de neige serait attendue dans les régions montagneuses Ouest, dont l’altitude dépasse les 1000 mètres.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes…les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche, la mer est houleuse à fortement houleuse et agitée à très agitée sur les Côtes Est.

Au cours des dernières 24 heures, c’est Tabarka (gouvernorat de Jendouba), qui a enregistré la plus importante pluviométrie, avec 59 millimètres.

Gnetnews