Tunisie-France : Vers une conversion de la dette en investissements directs

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a proposé, mercredi, à l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, de convertir une partie de la dette tunisienne en investissements directs. Cette suggestion s’inspire de l’expérience de l’Agence Française de Développement (AFD), qui a financé la construction de l’hôpital multidisciplinaire de Gafsa.

Dans un communiqué, Imed Derbali a réaffirmé son engagement à collaborer avec la société civile et les organisations nationales et internationales, dans le cadre des lois en vigueur et dans l’intérêt de la Tunisie. Il a également souligné l’importance des relations historiques entre Tunis et Paris, basées sur le respect mutuel et une coopération fructueuse.

Le responsable a plaidé pour une reprise des échanges parlementaires, à travers l’activation des groupes d’amitié tuniso-français et l’organisation de visites réciproques entre les membres du Conseil national des régions et des districts et ceux du Sénat français.

De son côté, l’ambassadrice de France a salué la solidité des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire, et a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir et élargir les investissements en Tunisie. Elle a également mis en avant le rôle actif de la société civile dans le renforcement de projets de développement et souligné la nécessité de partager des expériences réussies, notamment dans le domaine agricole.

Gnetnews