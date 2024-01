Tunisie : Froid et gelÃ©e dans les rÃ©gions Ouest

Tunisie : Froid et gelée dans les régions Ouest

Le froid continue à sévir. Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 10 Janvier par l’apparition de la gelée dans les régions Ouest ce matin.

Sinon, le ciel sera densément, nuageux, au Nord et au Centre, avec certaines pluies éparses l’extrême Nord, et nuages passagers au Sud.

Les vents du secteur Sud-Ouest sont, relativement, violents près des côtes, faibles à modérés à l’intérieur du pays, et dépassent, provisoirement, les 60 km, sous forme de rafales sur les hauteurs Ouest.

La mer est agitée. Les températures sont basses, les maximales sont comprises entre 08 et 12° sur les hauteurs Ouest, et entre 13 et 18° dans le reste des régions.

