Tunisie : Giorgia Meloni exclut avoir demandé à Kaïs Saïed de jouer le rôle de gardes-frontières

La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, a exclu avoir demandé au président tunisien, Kaïs Saïed, que les autorités de son pays jouent le rôle de gardes-frontières, pour empêcher les afflux des migrants irréguliers vers les côtes européennes.

Meloni avait visité la Tunisie, à deux reprises, début juin, la première le 06 du mois, et la seconde le 11 juin, où elle était accompagnée par la présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

Intervenue au Sénat, à la vielle du Sommet européen, la présidente du Conseil italien a déclaré que « la Tunisie n’avait pas fermé ses portes devant nous. Il est vrai qu’il y a des négociations en cours, et qu’une déclaration commune a été signée, ce qui n’était pas acquis d’avance », a-t-elle indiqué, citée par l’agence de presse AKI.

Et de poursuivre : Il est vrai que le travail est en cours pour parvenir à une initiative plus substantielle, je ne veux pas donner une échéance, quand est-ce que cela interviendra, mais nous continuons le travail, et des pas ont été franchis.

« Je voudrais aussi souligner que ce n’est pas vrai que l’on ait demandé au président tunisien de travailler fondamentalement en tant que gardes-frontières, contre quelques millions d’euros », a-t-elle précisé.

La commission européenne avait annoncé mardi qu’un mémorandum d’entente, portant sur un partenariat global entre la Tunisie et l’Union européenne, allait être signé par le commissaire à la politique de voisinage et d’élargissement, Olivér VÁRHELYI, après les vacances de l’Aïd el-Idha.

La partie européenne a assuré que les négociations entre les deux parties se poursuivaient, d’une manière constructive, mais nous avons besoin de travailler un peu plus longtemps, nous avons convenu de reprendre les négociations avec la fin de l’Aïd el-Idha.

La partie européenne a fait état, hier, en marge du Sommet européen à Bruxelles, d’un accord imminent avec la Tunisie.

