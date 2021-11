Tunisie/ Grande-Bretagne : Vers de nouvelles formules de partenariat, pendant la pÃ©riode de l’aprÃ¨s-Covid

Tunisie/ Grande-Bretagne : Vers de nouvelles formules de partenariat, pendant la période de l’après-Covid

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est entretenu ce vendredi avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Tunisie, Edward Oakden, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le ministre a salué l’ambassadeur britannique pour « les efforts accomplis pendant son séjour en Tunisie, en vue d’approfondir les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, se félicitant du niveau privilégié atteint par le relations tuniso-britanniques au cours de la dernière décennie ».

Il a, par ailleurs, appelé à la poursuite de la concertation en vue de consolider la coopération entre les deux pays dans différents domaines, et trouver de nouvelles formules de partenariat, tenant compte des évolutions régionales et internationales, notamment en matière de riposte à apporter à la pandémie du Coronavirus, rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

Le diplomate britannique a réaffirmé les dispositions de son pays à poursuivre la consolidation des relations bilatérales, saluant le niveau de coopération et de concertation entre les deux pays sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment dans le cadre du statut de membre non-permanent du Conseil de sécurité.

Les deux parties ont évoqué les principales actions menées sur le plan bilatéral, et ont échangé les points de vue sur les questions régionales et les changements géostratégiques sur la scène internationale, s’engageant à poursuivre et à intensifier la concertation au sujet de toutes ces affaires au service de leurs intérêts respectifs.

Gnetnews