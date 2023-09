Tunisie: Grève des transporteurs de carburants les 29 et 30 septembre

La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques affiliée à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a confirmé la tenue de la grève dans le secteur du transport des carburants les 29 et 30 septembre 2023, comme annoncé par »Echaab News », organe de presse de la centrale syndicale.

Cette décision fait suite à l’absence des représentants du patronat lors de la séance de négociation du mardi 26 septembre 2023, répétant ainsi leur absence lors de la réunion du 11 septembre dernier.

Il est à rappeler que la fédération avait émis un préavis de grève de deux jours pour les 31 août et 1er septembre 2023, reportant cette grève deux fois, d’abord aux 14 et 15 septembre, puis aux 29 et 30 septembre.

Le syndicat proteste contre le non-respect du procès-verbal du 17 février 2023, en particulier en ce qui concerne l’augmentation salariale des agents du secteur du transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle spécifique.

Gnetnews