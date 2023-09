Tunisie : Hachani appelle à alléger la paperasse et à promouvoir les prestations administratives à distance

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a appelé, ce lundi 25 septembre, à redoubler d’efforts pour promouvoir la qualité des prestations administratives et les rapprocher des citoyens.

Recevant le rapport du citoyen superviseur, il a affirmé la nécessité d’assurer le suivi de la teneur de ce rapport, des observations et recommandations qui y sont formulées, en vue d’appuyer les points positifs et les bonnes expériences, les généraliser aux autres services publics, et surmonter les insuffisances, rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué relayé par la TAP.

Le locataire de la Kasbah a insisté sur l’importance d’accorder un intérêt aux conditions d’accueil des citoyens, à leur fournir des services avec l’efficacité et la rapidité requises, et à tâcher à simplifier les procédures. Comme il a prôné l’allègement de la paperasse et le développement des prestations administratives à distance, ajoute, en substance, la même source.

Hachani a exhorté les ministères à améliorer les conditions de travail des agents, à les habiliter et à les inciter à s’en tenir à leurs devoirs professionnels.

Gnetnews