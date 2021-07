Tunisie : Heykel Mekki demande de poser la question de vacance Ã  la tÃªte de l’AssemblÃ©e

Tunisie : Heykel Mekki demande de poser la question de vacance à la tête de l’Assemblée

Le député pour le mouvement du peuple, Heykel Mekki, a demandé ce vendredi 23 juillet que « la question de vacance provisoire ou la vacance définitive si elle existe au niveau de la présidence de l’Assemblée soit posée, selon les articles 50 et 51 du règlement intérieur, suite à l’absence du président de l’Assemblée qui observe une période de convalescence après avoir contracté le coronavirus ».

Le député du bloc démocratique a estimé nécessaire, lors de la réunion de la commission de la santé et des affaires sociales et de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures que la première vice-président de l’Assemblée, Samira Chaouachi, informe l’opinion publique et les députés sur l’état de santé du président du parlement.

La députée pour le bloc parlementaire d’Ennahdha, Hayett el-Amri, a estimé qu’il était honteux de demander la proclamation de l’état de vacance.

Le président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi va bien, a quitté l’hôpital militaire après s’être rétabli du Coronavirus. Il reprendra ses activités après une semaine de repos prescrit par les médecins- a-t-elle ajouté.

Gnetnews