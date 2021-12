Tunisie: Huit missions diplomatiques appellent au retour du fonctionnement des institutions

Huit chefs de mission diplomatiques du G7 ont publié ce vendredi une déclaration conjointe dans laquelle ils indiquent « soutenir fermement le peuple tunisien dans son aspiration à une gouvernance efficace, démocratique et transparente ». Il s’agit de l’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni, et de la Délégation de l’Union européenne.

« Nous réaffirmons l’importance de la stabilité socio-économique du pays pour répondre aux attentes du peuple tunisien. Nous encourageons et nous nous tenons prêts à accompagner la mise en œuvre rapide des avancées nécessaires au redressement de la situation économique et financière de la Tunisie, y compris celles qui sont actuellement en cours de discussion avec des partenaires internationaux, afin de protéger les plus vulnérables, et de créer les bases d’une croissance durable et équitable », lit-on dans le même communiqué.

« Alors que la Tunisie s’apprête à prendre des décisions souveraines en matière de réformes économiques, constitutionnelles et électorales, nous réaffirmons notre attachement au respect des libertés fondamentales de l’ensemble des Tunisiens, et à un processus politique inclusif et transparent, impliquant une large participation des forces politiques et sociales du pays, suivant un calendrier précis, pour permettre le retour rapide au fonctionnement des institutions démocratique, avec un Parlement élu jouant un rôle significatif. Cela permettra de garantir un soutien large et durable aux progrès futurs de la Tunisie », soulignent les huit ambassadeurs.

« Nous nous tenons prêts à aider la Tunisie et son peuple à relever ces défis », ont-ils conclus.

A noter qu’il s’agit là de la deuxième déclaration de ses missions diplomatiques depuis les mesures exceptionnelle prises par Kaïs Saïed le 25 juillet dernier.

Communiqué