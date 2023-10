Tunisie : Ibrahim Bouderbala se rend au Conseil de l’ordre des avocats

Le bâtonnier des avocats, Ahmed Mziou, a reçu ce vendredi, son prédécesseur et président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala.

La rencontre était une occasion pour débattre des affaires nationales, et nationalistes en prime la cause palestinienne, ainsi que le génocide perpétré contre le peuple palestinien, et l’offensive quotidienne contre les femmes, les enfants et les civils, ainsi que la position nationale unifiée de soutien au peuple palestinien, et sa résistance, la condamnation de l’offensive sioniste, et la nécessité d’accélérer l’incrimination de la normalisation, rapporte le conseil de l’ordre des avocats dans un communiqué.

La réunion a, par ailleurs, porté sur les réformes législatives requises, notamment, les réformes inhérentes à la profession, et certains projets de loi soumis à l’Assemblée, comme le projet de loi de finances, et la loi des chèques sans provision.

Gnetnews