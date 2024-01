Tunisie : Ibrahim ChaÃ¯bi s’est rendu en Arabie Saoudite et a signÃ© une convention autour des prÃ©paratifs du pÃ¨lerinage

Tunisie : Ibrahim Chaïbi s’est rendu en Arabie Saoudite et a signé une convention autour des préparatifs du pèlerinage

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a effectué une visite de travail en Arabie Saoudite, au cours de laquelle il a tenu une rencontre avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Rabiaâ, et ce le lundi 08 janvier 2024 à Djeddah.

La rencontre était une occasion de passer en revue les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays et les moyens de les consolider, notamment dans le domaine du pèlerinage et du petit pèlerinage. Une convention a été signée, à cet effet, autour des préparatifs du Hajj de l’an 1445 de l’hégire/ 2024 entre les deux ministres, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Ryad, Hichem Fourati, et du Consul général par intérim à Djeddah, Walid Chakroun, indique ce soir le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué.

Le ministre a participé à la foire des services du hajj et de la Omra, dans sa troisième édition qui s’est poursuivie du 8 au 11 janvier. Il a tenu de nombreuses rencontres avec les intervenants dans la saison du pèlerinage, dans le but d’œuvrer à assurer les meilleures prestations aux Tunisiens, conformément aux standards de qualité.

Gnetnews