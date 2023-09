Tunisie : Imed Mémiche s’entretient avec le SG adjoint de l’OTAN autour des programmes de coopération conjointe

La coopération entre la Tunisie et l’Organisation du traité de l’atlantique Nord a été au centre d’une rencontre ayant réuni, hier mardi 12 septembre, le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, et le Secrétaire Général adjoint chargé des affaires politiques et de la politique de sécurité au sein de l’alliance atlantique, Javier Colomnia.

Mémiche a salué l’évolution de la coopération entre la Tunisie et l’OTAN dans de nombreux domaines, à l’instar de la formation, l’entraînement, et l’échange des expériences, exprimant ses dispositions à la développer, davantage, pour englober d’autres secteurs d’intérêt commun.

Le responsable de l’OTAN a valorisé, pour sa part, le programme de coopération entre la Tunisie et l’atlantique Nord, affirmant l’engagement à poursuivre l’action en vue de promouvoir cette coopération conjointe, afin qu’elle atteigne des stades avancés.

Gnetnews