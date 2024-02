Tunisie : Importantes pluies et chute des températures ce week-end

La Tunisie s’apprête à vivre un week-end, purement hivernal, avec des pluies diluviennes dans certaines régions et une baisse des températures.

La situation météorologique sera, à partir de l’après-midi de ce vendredi 23 février, propice à des pluies éparses, provisoirement orageuses dans les régions Ouest du Nord et du Centre, lesquelles toucheront les régions Est pendant la nuit, selon un bulletin Météo paru en cette fin de matinée.

Les pluies continueront à tomber demain samedi 24 février, dans la plupart des régions, notamment l’après-midi.

Elles seront orageuses, et parfois intenses, dans les régions Est du Nord et du Centre. Les quantités seront comprises entre 30 et 50 mm, avec la chute de grêle à des endroits limités.

Une baisse sensible des températures est attendue dans la plupart des régions, avec la chute de neige sur les hauteurs de Kasserine et de Siliana, pendant la nuit du samedi 24 à dimanche 25 février 2024.

Gnetnews