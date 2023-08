Tunisie : Inauguration de l’espace « El Amen » pour l’accueil, l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a inauguré ce lundi 07 août 2023, l’espace « El Amen » d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences.

Cette inauguration intervient en marge de la célébration du 13 août, Journée Nationale de la Femme.



Premier du genre, ce nouvel espace vise principalement à accueillir les femmes victimes de violences, à les écouter et à les guider dans un milieu qui garantit la confidentialité, et protège la vie privée et les données personnelles des femmes et des enfants victimes de violence, a souligné la ministre.



L’espace « Amen » assure la prise en charge psychologique et sociale, l’accompagnement et l’orientation, et inscrit les femmes, répondant aux critères requis, au programme « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes victimes et menacées de violence .

Le ministère oeuvre à généraliser progressivement ce type d’espaces au reste des gouvernorats, pour autonomiser économiquement et socialement les femmes victimes de violence, en les aidant à développer et à renforcer leurs capacités à faire face aux charges économiques et sociales, a-t-elle indiqué.

L’espace «El Amen », dont les services sont assurés par une équipe spécialisée de psychologues et de sociologues, est composé d’aires dédiées à l’accueil, l’administration, l’accompagnement psychologique, social et juridique, en plus d’un espace ouvert pour les enfants, accompagnant leur mère.