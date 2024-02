Tunisie : Inauguration le 27 février au port de la Goulette de deux bateaux de surveillance contre la pêche illicite

Deux bateaux de surveillance pour lutter contre la pêche illicite seront inaugurés, le mardi 27 février 2024, au port de la Goulette.

Ces patrouilleurs ont été fabriqués par un financement du Japon, moyennant une enveloppe de 1,2 milliard de yen japonais, soit l’équivalent de 25 millions de dinars, révèle l’agence internationale de coopération japonaise, dans un communiqué paru ce jeudi 22 février, relayé par la TAP.

Les deux unités ont été fabriquées conformément aux exigences nationales et internationales dans le domaine de la pêche, dans le cadre d’un projet de don entre les gouvernements nippon et tunisien. Ce projet vise à fournir les moyens nécessaires à la direction régionale de la pêche et de la pisciculture, en vue de surveiller les embarcations de pêche dans les eaux tunisiennes, et renforcer la gestion durable des ressources de pêche.

Ce projet vise également à réaliser l’objectif 14 des objectifs de développement durable, ODD, liés à la préservation des océans et des ressources halieutiques.

Gnetnews