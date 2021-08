Tunisie/ IndemnitÃ© de 200 dinars : Prorogation des dÃ©lais dâ€™inscription au 22 aoÃ»t

Tunisie/ Indemnité de 200 dinars : Prorogation des délais d’inscription au 22 août

Le ministère des Affaires sociales annonce la prorogation, pour la troisième fois consécutive, des délais d’inscription sur la plateforme helpentreprise.social.tn, pour bénéficier des aides de l’Etat.

A l’issue de la séance de travail du 11 août 2021 avec les présidents des chambres professionnelles relevant de l’UTICA, et suite à la demande des professionnels, il a été convenu de prolonger les délais d’inscription au 22 août 2021, pour l’obtention de l’indemnité exceptionnelle estimée à 200 dinars, au profit des travailleurs à leur propre compte, leurs salariés, ainsi que les employés des entreprises les plus touchées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus, et du confinement décrété du 09 au 16 Mai 2021.

Les personnes concernées appartiennent aux secteurs suivants : restaurants non classés, prêt-à-porter, cafés, chaussures, marchands des marchés municipaux, coiffure et esthétique, vente de vêtements usagés, bains-maures et douches publiques, jouets, espaces de loisirs pour enfants, photographes, et salles de fêtes.

Le ministère incite les personnes concernées à s’inscrire sur la plateforme avant l’expiration des délais, comme il appelle ceux qui détiennent des patentes qui ne sont pas parvenus à s’inscrire, à en envoyer une copie, ainsi que l’identifiant fiscal, et leur numéro de portable via l’adresse électronique : help2021@social.gov.tn, afin qu’ils puissent terminer, postérieurement, l’inscription sur la plateforme.

Gnetnews