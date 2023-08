Tunisie/ Inscription à distance : La poste propose différentes cartes de paiement électronique aux élèves

La Poste Tunisienne annonce ce lundi 28 août qu’elle met à la disposition des élèves des écoles, collèges et lycées, différentes cartes de paiement électronique (Carte visa électron, e-Dinar Smart, e-Dinar Corporate, Carte sociale, …) et ce pour l’année scolaire 2023- 2024.

La poste rappelle, dans un communiqué, aux élèves qu’ils peuvent s’inscrire à distance dans leurs établissements scolaires via le site du ministère de l’Education, www.inscription.education.tn.

Les élèves et les parents qui ne disposent pas des moyens de paiement électronique, peuvent bénéficier gratuitement des Wallets digitaux disponibles dans le réseau des Bureaux de Poste, souligne-t-elle.

La poste précise que les Wallets digitaux et les cartes de paiement électroniques sont sécurisées, faciles à utiliser et permettent aux élèves d’effectuer les opérations suivantes : Paiement des frais d’inscription et autres services du ministère de l’Education (frais d’inscription aux examens nationaux, frais des services de restauration scolaire,..), paiement des achats et des services via les différents canaux digitaux de la Poste Tunisienne (Internet, application mobile, …) à concurrence du solde de la carte.