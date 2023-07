Tunisie : Installé dans ses fonctions, le nouveau PDG de la CTN reçoit sa feuille de route

Le PDG de la compagnie tunisienne de navigation, Farhat Zouaghi, fraichement nommé, a été installé hier, mercredi 05 juillet, dans ses nouvelles fonctions, lors d’un conseil d’administration extraordinaire, présidé par le ministre du Transport, Rabie Majidi.

Farhat Zouaghi succède à la tête de la CTN, à l’administrateur délégué, Abdelkader Kamali.

Cette cérémonie a permis de valoriser le bon démarrage de la saison estivale 2023, en recommandant le lancement immédiat d’un programme d’investissement pour le renouvellement de la flotte, en préservant la sécurité de celle actuellement en exploitation, et en finalisant des travaux de maintenance des équipements en rade, rapporte, en substance, le ministère du Transport dans un communiqué.

Il a été, également, convenu de hâter la mise en place d’un plan d’action selon des délais déterminés, en définissant les responsabilités et les prérogatives qui soient, en phase, avec les objectifs de la vision stratégique du secteur du transport à l’horizon 2040, lequel devra comporter des solutions efficaces sur la base d’un diagnostic des problèmes réels de la CTN. Le but étant de préserver la pérennité de la compagnie, et d’en développer la prestation.

Les recommandations portent, par ailleurs, sur le développement des modes de contrôle et de gouvernance, fondés sur les systèmes informatiques, ainsi que sur l’exploration de domaines de partenariat, avec d’autres entreprises tunisiennes en vue de lancer des projets à valeur ajoutée pour l’économie nationale, à l’instar de l’investissement dans le transport maritime des céréales, etc.

Gnetnews