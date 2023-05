Tunisie/ Intempéries : Le ministère de l’Agriculture appelle à ne pas se rapprocher des édifices hydriques et des oueds

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche appelle, ce mardi 30 Mai, les citoyens et les agriculteurs à faire montre de prudence et à prendre les précautions nécessaires, du fait des intempéries.

Le ministère s’appuie sur le dernier bulletin météo de l’INM sur les perturbations météorologiques, portant sur l’apparition des nuages orageux, avec des pluies au Nord et les régions Ouest, lesquelles englobent, progressivement, les régions du Centre, et localement du Sud.

L’alerte météo prévoit, également, des précipitations, parfois, intenses au Nord et au Centre, avec des quantités comprises entre 20 et 40 mm, atteignant les 60 mm, avec chute de grêle à des endroits limités, et vents violents, lors du passage des orages.

Le ministère de l’Agriculture appelle à ne pas se rapprocher des édifices hydriques, à l’instar des barrages, des lacs collinaires, et des Oueds. Comme il recommande aux pêcheurs de ne pas s’aventurer en mer, et de prendre les précautions nécessaires, jusqu’à ce que la situation météorologique se stabilise.

Gnetnews