Tunisie-Italie : Renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine numérique

Dans le cadre du soutien à la coopération tuniso-italienne dans les domaines numérique, technologique et industriel, une déclaration d’intention a été signée lundi entre la Tunisie et l’Italie. Cette signature a eu lieu en présence de M. Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la Communication, et de M. Adolfo Urso, ministre italien des Entreprises et de l’Industrie, ainsi que de l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie et de la délégation italienne accompagnante, et plusieurs cadres ministériels tunisiens.

M. Nizar Ben Neji a souligné, dans son discours, l’importance de la coopération tuniso-italienne. Il a rappelé qu’Italie est un partenaire stratégique pour la Tunisie dans de nombreux domaines, notamment le numérique et l’entrepreneuriat. Il a mentionné la poursuite de cette collaboration qui s’est déjà manifestée par plusieurs initiatives conjointes, telles que le programme italien « LAB INNOVA for Tunisia » qui soutient les start-ups tunisiennes développant des produits ou services innovants et menant des projets communs avec leurs homologues italiens. Il a également évoqué le mémorandum d’entente entre les agences nationales de cybersécurité, signé en septembre 2023, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité cybernétique.

Cette déclaration d’intention reflète une volonté commune de :

– Renforcer les initiatives de coopération économique et industrielle et faciliter les investissements et les projets conjoints entre les entreprises tunisiennes et italiennes à travers des forums d’affaires, des séminaires et des ateliers organisés avec la participation d’institutions et de structures gouvernementales, et avec le soutien des associations et organisations représentant les entrepreneurs ;

– Promouvoir la coopération bilatérale pour le transfert de technologie dans les domaines couverts par cette déclaration, par l’échange d’expertises et de connaissances dans la recherche, l’innovation et la formation des nouvelles compétences ;

– Faciliter et mettre en œuvre des projets dans les secteurs public et privé, incluant des acteurs des deux pays, dans le cadre de l’application de l’intelligence artificielle à l’industrie et à la recherche dans des secteurs liés à la transformation numérique ;

– Créer un groupe de travail tuniso-italien commun sur les sujets couverts par cette déclaration, avec la désignation d’un point de contact national pour chaque partie, afin de faciliter le lancement et la continuité des travaux pertinents.

De son côté, M. Adolfo Urso, ministre italien des Entreprises et de l’Industrie, a affirmé la volonté de son pays de soutenir la Tunisie dans sa transition numérique par le partage d’expériences et d’expertises dans le développement des infrastructures numériques, de l’intelligence artificielle et des activités spatiales.

Le ministre italien a également annoncé la création d’un centre dédié à l’intelligence artificielle pour le développement durable, en collaboration avec l’Italie et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce centre représentera une opportunité majeure pour attirer les compétences et les investissements, contribuant ainsi à une croissance inclusive et à l’amélioration de la qualité des services offerts aux entreprises et aux citoyens. Cette plateforme multilatérale stimulera le développement de la technologie de l’intelligence artificielle et la diversification de ses applications, tant au niveau national qu’international.

