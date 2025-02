Tunisie-Italie : Un nouvel accord pour l’emploi et la formation des jeunes Tunisiens

Un accord-cadre de coopération a été signé, lundi, au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle entre l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant, l’Agence tunisienne de la formation professionnelle et l’organisation italienne Ethos Ets. Cet accord vise à faciliter l’intégration des diplômés tunisiens du système de formation professionnelle dans des secteurs demandés sur le marché du travail italien, notamment la soudure et la construction métallique.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a précisé que cet accord, qui s’étend sur cinq ans, renforce la coopération entre la Tunisie et l’Italie en matière d’emploi, de formation professionnelle et de migration organisée.

Dans un premier temps, 150 jeunes diplômés des centres de formation professionnelle bénéficieront de ce programme, avec la possibilité d’élargir l’initiative à d’autres spécialités en fonction des besoins des entreprises italiennes. Le ministre a souligné que les contrats de travail seront à durée indéterminée, précédés d’une formation en langue et culture italiennes.

Par ailleurs, environ 5 000 jeunes Tunisiens seront prochainement formés pour intégrer le marché du travail, que ce soit en Italie ou en Tunisie, dans le cadre de cette collaboration tuniso-italienne.

Gnetnews