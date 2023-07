Tunisie : L’arsenal juridique 1892-2022 numérisé, une avancée pour le parquet et la justice pénale

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a présidé hier, lundi 03 juillet, une séance de travail, consacrée à l’examen de l’état d’avancement du programme de transition numérique de la justice, où il était question des différentes applications réalisées et de la formation au dispositif d’échange électronique des documents judiciaires en matière civile, J Share.

Un exposé a été ainsi présenté sur l’une des composantes du dispositif d’intelligence artificielle de la justice, J-EYES, celui-ci consiste en une base de données de référence, unique à tous les crimes, laquelle aidera le parquet et la justice pénale à déterminer les textes de loi appropriés, et à procéder à l’adaptation juridique des actes criminels, explique le ministère de la justice dans un communiqué.

La nouvelle application comporte un inventaire de l’ensemble des textes de loi à caractère pénal en vigueur depuis 1892 jusqu’en 2022. Outre le recensement de l’ensemble des crimes existant dans la loi tunisienne, et leur classification en accordant un code à chaque crime. Elle permet, par ailleurs, d’adopter des critères pratiques, tenant compte de la nature des crimes, la spécialité des tribunaux, les procédures qui lui sont inhérentes, ainsi que les peines appliquées qu’elles soient initiales, complémentaires ou de substitution, ajoute la même source.

Lors de cette réunion à laquelle étaient présents des membres du cabinet de la ministre de la Justice, et de hauts cadres du ministère, Leïla Jeffal a appelé à finaliser ces applications, et à élargir la formation sur le nouveau dispositif, afin qu’elle englobe, outre les magistrats en exercice, les auxiliaires de justice de l’Institut supérieur de la magistrature. Elle a exhorté à en accélérer la réalisation afin qu’il soit accessible aux magistrats et aux représentants du parquet, de manière à maîtriser, davantage, le temps judiciaire, à écourter les délais, et à améliorer ainsi les prestations rendues aux justiciables.

Gnetnews