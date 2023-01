Tunisie/Japon: Signature d’un accord de prêt de 285 MD

La signature de l’accord de prêt pour le projet de renforcement de la protection sociale en Tunisie a eu lieu vendredi 27 janvier 2023 au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Les ministres Othman Jerandi et Samir Saïed, l’ambassadeur du Japon en Tunisie OSUGA Takeshi et le représentant résident de l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) en Tunisie UENO Shuhei étaient présents à cette cérémonie.

Ce prêt, d’un montant de 12 milliards de yens (environ 285 millions de dinars), avait été annoncé lors de la TICAD 8 en août 2022 par le Premier ministre japonais KISHIDA Fumio au président de la république Kaïs Saïd.

Le Japon souhaite soutenir et contribuer au développement économique et social de la Tunisie, notamment en ces temps difficiles. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des familles à revenus limités et à promouvoir la stabilité sociale en Tunisie, en aidant les familles vulnérables à travers des dépenses liées aux aides sociales permanentes et aux dépenses pour les enfants.

