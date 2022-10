Tunisie : Jarandi remet le flambeau à Lamamra à la veille du Sommet arabe d’Alger

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a remis, dimanche 30 Octobre, à son homologue algérien, Ramtam Lamamra, dont le pays abritera les 01er et 02 novembre, le Sommet arabe, la présidence du Conseil de la Ligue arabe,.

Othman Jarandi a présidé hier, la séance inaugurale de la réunion ministérielle préparatoire du 31ème sommet de la Ligue Arabe dont les travaux s’ouvriront demain, mardi 01er novembre 2022 à Alger.

Le ministre a souligné le rôle qu’a joué la Tunisie, en matière de défense des affaires arabes et de la sûreté nationale intégrale, dans le cadre de l’attachement aux valeurs de solidarité, d’entraide et de coopération.

Le chef de la diplomatie tunisienne a appelé à « une action solidaire, permettant de reprendre l’initiative en matière de règlement des crises secouant des pays de la région, et unifiant les positions en vue de permettre à la Syrie et au Yémen de retrouver leur stabilité et leur sécurité, dans le cadre de la souveraineté nationale, et de mettre un terme la souffrance des peuples ».

Il a plaidé pour la création d’un Etat palestinien libre et indépendant, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif, saluant, de nouveau, la signature par les factions palestiniennes d’un accord de réconciliation, sous le parrainage de l’Algérie.

Jarandi a appelé à « un règlement durable de la crise libyenne, à travers un dialogue inter-libyen, où l’intérêt de la Libye sera au-dessus de toute considération ».

« La consécration d’un rôle arabe, efficient, dans le cadre des actuels équilibres internationaux, nous dictent une nouvelle approche envers les affaires économiques, en exploitant à bon escient les ressources de la région, en comptant sur nous-mêmes, et en relevant les défis de l’autosuffisance, étant un attribut de la sûreté nationale globale », a-t-il souligné.

Gnetnews